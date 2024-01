Smart TV QLED 4K Samsung da 65 pollici: sconto FOLLE del 39%

Se stai cercando un nuovo televisore per il tuo salotto o per la tua camera da letto, approfitta subito di questa fantastica offerta che ti propone oggi Amazon e acquista subito l’imperdibile Smart TV QLED 4K Samsung da 65 pollici in SUPER sconto del 39% al prezzo di soli 850 euro circa invece di quasi 1.400 euro.

Ma non finisce qui, infatti se hai l’abbonamento ad Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per i clienti Prime, è anche riservata la possibilità di acquistare subito questa fantastica Smart TV e di pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni, in qualsiasi momento. Dotata di un processore Quantum Lite 4K veloce e intelligente, grazie a questa TV potrai ottimizzare la definizione video e avrai la possibilità, finalmente, di guardare i tuoi film e serie TV preferite con una qualità delle immagini come quelle che sei abituato a vedere nelle sale cinematografiche, caratterizzate da toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi.

L’audio surround 3D sincronizzato con l’azione ti consentirà di vivere un’esperienza sonora completamente immersiva, con tecnologia Q-Symphony e altoparlanti della TV Samsung Grazie al Gaming Hub. Con un design elegante e sottile AirSlim, questa TV Samsung è completa delle funzionalità SmartThings.

Quindi, acquista subito la Smart TV QLED 4K Samsung da 65 pollici in SUPER sconto del 39% al prezzo super conveniente. Affrettati, prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.