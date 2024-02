Smart TV QLED 4K da 55 pollici in offerta a 399€ su Amazon: è un BEST BUY

Acquistare una Smart TV 4K di ottima qualità e con un prezzo contenuto è ora possibile: grazie alla nuova offerta Amazon disponibile oggi, infatti, è possibile puntare sulla TCL 55C641 con pannello QLED da 55 pollici. Questa TV viene ora proposta al prezzo scontato di 399 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. Da notare che la Smart TV in questione è una Google TV e, quindi, può contare su di un comparto software ricco e completo. Il modello in questione è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Smart TV QLED di TCL: l’offerta di Amazon è quella giusta

La TCL 55C641 è una Smart TV con pannello QLED 4K da 55 pollici che, in questo momento, rappresenta il modello giusto da comprare per chi un nuovo televisore di ottima qualità e con un prezzo accessibile. Da notare, inoltre, che la Smart TV di TCL è dotata della piattaforma Google TV, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento disponibili.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Smart TV QLED di TCL con un prezzo scontato di 399 euro. Il modello è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi o costi aggiuntivi ed effettuando l’acquisto anche con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Per chi vuole spendere meno, invece, c’è il 43 pollici in offerta a un buon prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.