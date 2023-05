Smart TV Philips OLED: un'occasione da prendere al volo

Se sei alla ricerca di un televisore con tecnologie all’avanguardia che offra una qualità dell’immagine eccezionale e una esperienza di visione coinvolgente, allora dovresti dare un’occhiata a questa Smart TV di ultima generazione di Philips. E il miglior momento per farlo è adesso, dato che è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 34%. In questo modo la potrai acquistare al prezzo vantaggioso di soli 863,03 euro.

Smart TV Philips OLED: solo poche scorte a disposizione

Una delle caratteristiche più impressionanti di questa Smart TV Philips è la sua tecnologia OLED all’avanguardia. Gli schermi OLED offrono neri profondi, contrasto vivido e angoli di visione migliorati rispetto ad altre tecnologie di schermi. Questo significa che ogni immagine avrà una profondità e una vivacità che ti lasceranno senza parole. Inoltre, la compatibilità HDR (High Dynamic Range) garantisce una gamma di colori più ampia e una maggiore luminosità per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Per quanto riguarda il processore, questa Smart TV è dotata del potente processore P5 di Philips. Grazie a questa potente unità di elaborazione, potrai godere di una nitidezza straordinaria, un movimento fluido e colori incredibilmente vividi. Ogni dettaglio verrà riprodotto con precisione, offrendoti una qualità dell’immagine eccezionale in ogni momento.

Ma le sorprese non finiscono qui. Philips ha integrato nella sua Smart TV OLED l’innovativa tecnologia Ambilight. Questo sistema crea uno spettacolo di colori in continua evoluzione intorno al televisore, sincronizzandosi con quello che stai guardando. Questo non solo crea un’atmosfera coinvolgente, ma può anche migliorare la percezione dei colori sullo schermo, facendo sembrare l’immagine ancora più grande e coinvolgente.

L’audio è altrettanto impressionante. Questa Smart TV Philips utilizza la tecnologia Dolby Atmos per portare l’audio cinematografico direttamente nel tuo salotto. Sarai completamente immerso in un suono ricco e dettagliato, che si muove intorno a te creando un’esperienza di visione coinvolgente e realistica. Inoltre, grazie al sistema home wireless Philips e a DTS Play-Fi, potrai collegare facilmente soundbar e altoparlanti compatibili per un audio ancora più potente e coinvolgente.

Per i videogiocatori appassionati, questa Smart TV Philips è una scelta ideale. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, latenza ultra bassa e supporto HDMI 2.1, potrai godere di un gameplay reattivo e fluido. Ogni azione sarà catturata senza sfocature o ritardi, garantendo una precisione di gioco impeccabile. Inoltre, la modalità gaming di Ambilight ti trasporterà direttamente nell’azione, creando un’atmosfera coinvolgente che rende l’esperienza di gioco ancora più intensa.

Infine, questa Smart TV di Philips è dotata del sistema operativo Android, che offre una vasta gamma di servizi di streaming, come Netflix, Amazon e Disney+. Approfitta subito di questo eccezionale sconto del 34% su Amazon e acquistala ad un prezzo competitivo di soli 863,03 euro, prima che l’offerta finisca.

