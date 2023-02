Smart TV Philips 55" 4K ora in super sconto (risparmi oltre 255€)

Lo Smart TV Philips da 55″ con risoluzione 4K Ultra HD è un ottimo televisore se stai pensando di sostituire la tua vecchia televisione con un modello nuovo, smart, in grado di offrire un’esperienza di visione coinvolgente. E se te lo stai chiedendo sì, è pienamente compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre.

L’ultima offerta di MediaWorld per la promo Sconto Subito ti consente di risparmiare 255 euro sul prezzo di listino, per effetto dello sconto del 31%: solo per oggi lo Smart TV del marchio Philips è in promo a 544,99 euro, con le spese di spedizione gratuite e la possibilità di ritirare il televisore in negozio.

Oltre 255 euro di sconto sullo Smart TV Philips da 55″ e risoluzione 4K Ultra HD

Goditi immagini nitide, movimenti fluidi e colori brillanti grazie al sistema proprietario Pixel Precise Ultra HD, per un’esperienza di visione realmente al top. Merito anche della tecnologia Philips Ambilight, con i bordi del televisore che cambiano colore a seconda dell’azione sullo schermo. No, non è fantascienza, è realtà.

Questa stessa funzione è disponibile anche per gli appassionati di gaming, per i quali Philips offre un’impostazione a bassa latenza e una connettività HDMI con VRR per non farli più alzare dal divano. L’effetto wow è assicurato.

Approfitta subito dell’offerta Sconto Subito di MediaWorld per acquistare lo Smart TV Philips da 55″ 4K Ultra HD a soli 544,99 euro invece del prezzo consigliato di 799,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.