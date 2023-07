Smart TV Philips 4K 43": solo 399€ su Unieuro, ultimi pezzi

Con meno di 400 euro oggi stesso ti acquisti una fantastica televisione di ultimissima generazione e dalle immagini spettacolari. Metti nel carrello la Smart TV Philips 4K 43″ a soli 399,90 euro, invece di 699,90 euro. Si tratta di un super sconto che ti sta facendo risparmiare 270 euro. Un’occasione unica che trovi solo su Unieuro. Fai attenzione però perché si tratta degli ultimi pezzi disponibili.

Per questo devi essere veloce e così aggiudicartene almeno una. Rivoluzionerai il tuo intrattenimento dato che incluso c’è anche Android TV, il sistema operativo che ti permette di gestire al meglio le tue piattaforme streaming e app preferite. Cosa stai aspettando? Tra l’altro, con Unieuro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, scegli di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 133,30 euro al mese.

Smart TV Philips 4K 43″: tanta tecnologia a prezzo bassissimo

Mai visto un prezzo così basso per la Smart TV Philips 4K 43″. Il sistema di illuminazione a LED sui bordi del televisore, definito anche Ambilight, garantisce un’esperienza di visione ancora più coinvolgente. Le immagini sono nitide e vive grazie alla sinergia della tecnologia Dolby Atmos che rende tutto ancora più speciale. E la qualità LED UHD 4K restituisce dettagli incredibili, tutti da gustare.

Acquistala ora a soli 399,90 euro, invece di 699,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.