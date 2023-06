Smart TV Philips 43" 4K con Android TV a prezzo SPECIALE su Monclick

Lo Smart TV di Philips da 43″ con Android TV e risoluzione UltraHD 4K offre prestazioni di alta qualità che si traducono in immagini nitide, un’esperienza di gaming oltremodo godibile e un audio Dolby Atmos. Ma il principale punto di forza di questo televisore è Philips Ambilight, un sofisticato sistema di illuminazione a LED sui bordi del televisore che cambia colore e si illumina in base a quelli che sono i colori dell’azione o il suono della musica. Grazie all’ ultima offerta a sorpresa di Monclick lo puoi acquistare a 379,90 euro, in sconto del 46% sul prezzo di vendita consigliato pari a 699,90 euro. La consegna è gratuita.

Smart TV Philips 43″ con Android TV in sconto del 46% su Monclick

Insieme all’esperienza di visione esclusiva con la tecnologia proprietaria Ambilight, l’Android TV Philips da 43″ integra il sistema Pixel Precise Ultra HD, grazie al quale puoi goderti una qualità dell’immagine superiore alla media, con movimenti fluidi e colori brillanti. A tutto questo si aggiungono Dolby Vision e Dolby Atmos, per immagini e audio paragonabili a quelli del cinema. A beneficiarne è anche l’esperienza di gaming. Mentre giochi, infatti, hai come la sensazione che l’azione stia accadendo a pochi passi da te.

La chicca finale, poi, è il sistema operativo Android TV, che si integra alla perfezione in un sistema fluido e smart. Hai a disposizione tutte le app di streaming che desideri, così da avere la più ampia libertà di scelta possibile, per una multimedialità completa e al passo con i tempi.

Cogli al volo l’ultima offerta di Monclick sullo Smart TV Philips da 43″ e risparmia la bellezza di 320 euro sul prezzo di vendita consigliato. Offerta valida fino a esaurimento scorte, con possibilità di pagare in 3 rate da 126,63 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

