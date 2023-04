Smart TV Panasonic TX da 24" in sconto di oltre 100€ (MediaWorld)

Nell’ambito della promozione Super Sconti Outlet, il sito ufficiale di MediaWorld offre lo Smart TV Panasonic TX da 24″ in sconto del 40% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. Si tratta di un’offerta da capogiro, dal momento che lo sconto complessivo è di oltre 100 euro, con il prezzo finale pari a 155,99 euro (di listino il televisore costa 269,99 euro). Inoltre benefici della spedizione gratuita. Volendo, puoi anche scegliere il ritiro gratuito in negozio, selezionando durante la fase di acquisto il punto vendita più vicino a casa tua.

Smart TV Panasonic TX da 24″ in sconto del 40% sul sito di MediaWorld

Il pregio principale dello Smart TV di Panasonic è il design, con una preziosa finitura metallica che va a completare quello che può essere considerato come un vero e proprio capolavoro. Non mancano ovviamente le funzionalità premium, tra cui la compatibilità con gli assistenti vocali e il supporto all’HDR. Le dimensioni minute dello schermo rendono poi lo Smart TV della linea TX un televisore ideale per qualsiasi contesto, sia in cucina che in camera da letto, oppure nella stanza dove dormono i ragazzi.

A tutto questo aggiungici poi l’USB Media Player: ti basta inserire una penna USB per accedere in automatico a foto, video, musica e giochi. Immancabile infine la connettività Wi-Fi, così da assicurarti la visione dei tuoi contenuti preferiti in streaming tramite servizi come Netflix, Prime Video, Disney+ e tanti altra ancora.

Cosa aspetti? Aggiungi al carrello ora l’elegante Smart TV da 24 pollici di Panasonic per risparmiare oltre 100 euro sul prezzo di vendita e pagarlo soli 155,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.