Smart TV Panasonic da 50 pollici al MINIMO STORICO (-121€)

Hai deciso di cambiare il tuo vecchio televisore ma sei indeciso tra quale acquistare? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa offerta spettacolare. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la smart TV Panasonic da 50 pollici a soli 379 euro, invece che 499,99 euro.

Questa è davvero un’occasione unica. Infatti siamo di fronte a un minimo storico. Grazie allo sconto del 24% oggi potrei risparmiare 121 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Panasonic: la smart TV dei sogni è tua a pochissimo

Oggi puoi realizzare un sogno accaparrandoti questa smart TV eccezionale che ti permetterà di vivere i tuoi contenuti video e i giochi. Il pannello da 50 pollici con Dolby Vision e HDR10 ti permette di immergerti completamente in ciò che stai guardando. Rende tutto più reale, con un contrasto luminoso e colori vivaci.

Ha una risoluzione di 4K e una modalità gaming per dare il massimo quando giochi ai tuoi titoli preferiti con un input lag bassissimo. È compatibile con Alexa e Google Assistant e potrai accedere a diverse applicazioni usando semplicemente la voce. Inoltre ha integrata la connessione wireless con cui puoi navigare sul Web senza la necessità di cavi.

Ora quello che ti resta da fare è completare l’acquisto nel più breve tempo possibile. A questo prezzo andrà via come il pane quindi devi essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista la tua smart TV Panasonic da 50 pollici a soli 379 euro, invece che 499,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.