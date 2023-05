Smart TV OLED LG 4K da 55" NUOVO in vendita a METÀ da MediaWorld

Questi sono gli ultimi giorni delle offerte Sottocosto di MediaWorld, con la promozione che terminerà domenica 14 maggio. Sono quindi anche le ultime chiamate per approfittare di sconti che rivedremo (forse) tra qualche mese. Una di queste è quella che ha per protagonista il nuovo Smart TV OLED di LG 4K da 55″, in vendita a 848,99 euro anziché 1.699,99 euro per effetto dello sconto del 50% tondo tondo sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita, con la possibilità inoltre di selezionare il ritiro gratuito nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Smart TV OLED LG 4K in sconto del 50% sul sito di MediaWorld

Cosa ne dici di guardare il ritorno delle semifinali di Champions League davanti a un nuovo televisore, così da goderti ogni singola azione come mai prima d’ora? Abbiamo pensato a Inter-Milan, ma lo stesso discorso vale per qualsiasi altro contenuto, sportivo e non. Lo schermo di questo televisore è più speciale rispetto agli altri perché è dotato di pixel auto-illuminanti, grazie ai quali lo Smart TV è sempre pronto a offrirti colori perfetti senza aver bisogno della retroilluminazione, con un nero sublime e un livello di contrasto infinito.

L’altra killer feature è il processore a7 di quinta generazione, che sfrutta l’intelligenza artificiale per farti immergere in una nuova esperienza di visione da pelle d’oca, con colori realistici e vivaci in abbinamento a un’eccellente profondità naturale.

Se il tuo budget attuale non ti permette di acquistare in un’unica soluzione lo Smart TV di LG in offerta, MediaWorld ti dà la possibilità di scegliere il finanziamento a tasso zero con Findomestic, con un piano di 20 rate da 42,45 euro al mese (Tan 0%, Taeg 0%). La modalità di pagamento è selezionabile in fase di check-out.

Aggiungi al carrello ora lo Smart TV OLED 4K di LG da 55″ per approfittare della super offerta del Sottocosto MediaWorld. La promo scade domenica 14 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.