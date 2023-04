Smart TV OLED da 55" in super offerta con gli LG Days di MediaWorld

Il TV OLED di LG della serie CS è un piacere da vedere. Merito dei pixel autoilluminanti, che offrono un incredibile contrasto e colori perfetti. Ideale per tutte le tipologie di film, lo Smart TV OLED del colosso asiatico offre un’esperienza di visione eccellente anche durante eventi sportivi in diretta e infinite sessioni di gaming con titoli di ultima generazione. Oggi lo puoi acquistare a 1.189,99 euro anziché 1.699,99 euro, grazie al 23% di sconto e all’extra sconto di 110 euro della promozione LG Days. E in più benefici anche della consegna gratuita.

Smart TV OLED LG in super offerta sul sito ufficiale di MediaWorld

Insieme ai pixel auto-illuminanti, uno dei principali punti di forza dei nuovi TV OLED CS è il processore a9 di quinta generazione basato sull’intelligenza artificiale. L’IA interviene soprattutto sul riconoscimento automatico delle scene che si stanno guardando, andando a ottimizzare in automatico i contenuti. L’obiettivo è quello di esaltare gli elementi presenti in primo piano, permettendo a chiunque di concentrarsi maggiormente sull’azione.

La promozione LG Days è valida dal 27 aprile al 2 maggio. Su questo televisore lo sconto per ogni pollice è doppio (2 euro anziché 1 euro), proprio grazie al pannello OLED. Per approfittare dell’offerta non devi fare nulla, una volta che aggiungerai lo Smart TV di LG al carrello il sistema ti riconoscerà in automatico lo sconto previsto di 110 euro (55 pollici moltiplicati per 2 euro). Lo sconto sale a 130 euro se scegli di prendere il modello da 65 pollici.

Aggiungi al carrello ora lo Smart TV OLED LG della famiglia CS per risparmiare oltre 500 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.