Smart TV Nokia con Fire TV integrata: intrattenimento illimitato e completo

La società StreamView GmbH, detentrice dei diritti del marchio Nokia per smart TV e set-top box in Europa, ha annunciato la commercializzazione del nuovo Nokia 4K UHD con Fire TV integrata nei formati da 43, 50 e 55 pollici. La Smart TV Nokia con Fire TV integrata unisce la visione della TV in diretta con tutti i contenuti di streaming nella stessa schermata iniziale.

Con la possibilità di accedere a servizi di streaming come Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, RAI, NOW e molti altri, gli amanti dell’intrattenimento avranno a disposizione una vasta selezione di film e serie TV. Inoltre, coloro che preferiscono guardare la TV tradizionale potranno farlo tramite antenna, cavo o satellite. Gli utenti avranno anche la possibilità di scaricare le app dei canali televisivi, come Rai e La 7, per guardare anche i programmi on demand.

Arriva in Italia la nuova Nokia Smart TV con Fire TV integrata

La pagina iniziale della smart TV Nokia con Fire TV integrata mostrerà contenuti personalizzati in base al profilo dell’utente, che potrà trovare consigli su serie TV e film, sui programmi in corso o sulle applicazioni utilizzate di recente. Gli appassionati di musica potranno godere dei servizi di streaming musicale offerti da Amazon Music, Apple Music e Spotify, con la possibilità di ascoltare milioni di brani. Inoltre, le smart TV Nokia con Fire TV integrata includeranno il telecomando con Alexa, che permetterà di controllare l’esperienza di intrattenimento ed i dispositivi per la smart home compatibili utilizzando semplicemente la voce.

Le nuove smart TV 4K Nokia con Fire TV si caratterizzano per un design minimalista e per tecnologie di ultima generazione. La connettività è assicurata da tre porte HDMI 2.1, due porte USB, LAN e audio/video, insieme a Wi-Fi e Bluetooth a doppia banda per un abbinamento rapido del telecomando e di altri dispositivi Bluetooth. La qualità delle immagini è garantita dalle tecnologie 4K Ultra HD, HDR10 e Dolby Vision, mentre la qualità del suono è eccellente con Dolby Atmos e dts.

A bordo troviamo anche un triplo sintonizzatore integrato che consente di accedere ad una vasta gamma di programmi televisivi nazionali ed internazionali gratuiti, attraverso l’antenna (DVB-T2), il satellite (DVB-S2) o il cavo (DVB-C). In favorei dei contenuti pay-TV è disponibile uno slot CI+ per schede pay-TV. Inoltre, i televisori Nokia supportano la funzione SatCR che permette il collegamento di un massimo di otto ricevitori con un LNB SatCR.

Le smart TV Nokia 4K UHD con Fire TV integrata possono essere acquistate da subito ad un prezzo consigliato al pubblico di 359,90 euro per il modello da 43 pollici, 399,90 euro per il modello da 50 pollici e 449,90 euro per il modello da 55 pollici (IVA inclusa).