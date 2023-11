Smart TV LG UHD 4K: il PARADISO per gli occhi in OFFERTA su Amazon

Non è più necessario spendere un capitale per acquistare una smart TV di qualità: se prendi al volo questa offerta su Amazon, infatti, hai a portata di mano la popolarissima smart TV LG UHD 4K da 43 pollici a un prezzo speciale. Complice uno sconto immediato del 27% che ti fa risparmiare ben 150€, quest’oggi ti bastano appena 399€ per ricevere a casa la tua nuova TV.

Il calo di prezzo improvviso non condiziona per niente la qualità generale del prodotto ma, anzi, la rende ancora più interessante. La smart TV LG, infatti, è pronta a stupirti con il suo design da forte sapore premium e dalla eccellente ottimizzazione delle cornici.

Amazon svende la stupenda smart TV LG da 43” con pannello Ultra HD 4K: occasione imperdibile

Il risultato è un pannello Ultra HD da 43” a risoluzione 4K così bello da sembrare finto, merito anche della tecnologia HDR10 Pro e della modalità Filmmaker Mode: due funzionalità di cui non potrai più fare a meno in quanto elevano di molto la definizione dell’immagine e la profondità dei colori.

Compatibile con Amazon Alexa per la gestione delle funzioni smart con la voce, la smart TV LG monta la versione webOS 23 che ti assicura accesso immediato alle più importanti piattaforme di streaming del momento.

Insomma, cosa stai aspettando? Ti bastano appena 399€ su Amazon per mettere le mani sulla bellissima smart TV del colosso sudcoreano, tua già da domani con la consegna rapida garantita con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.