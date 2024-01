Smart TV LG UHD 4K da 55" in sconto al prezzo IMPERDIBILE!

Stai cercando un nuovo televisore di qualità? Approfittando subito dello sconto davvero niente male, che oggi ti propone Amazon, avrai la possibilità di portarti a casa questa magnifica Smart TV LG UHD 4K da 55″ in offerta al prezzo da non perdere di soli 399,99 euro. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi e potrai anche scegliere di acquistare subito questa fantastica Smart TV e di pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Con una risoluzione 4 volte superiore al Full HD, questo dispositivo con circa 8 milioni di pixel sarà in grado di offrirti immagini molto più nitide e ricche di particolari. Il nuovo processore α5 GEN6 andrà a migliorare i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che andai ad ascoltare.

Un dispositivo perfetto se ami giocare ai videogiochi, potrai giocare ai migliori titoli senza usare una console o un PC, sarà sufficiente collegare un controller compatibile potrai immergerti nelle tue sessioni di gioco.

A tua disposizione, tante piattaforme di streaming, come Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre. Con assistente vocale Alexa integrato e compatibile con Google Assistant, Apple AirPlay 2 e Homekit, questo televisore è assolutamente da non perdere. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica Smart TV LG UHD 4K da 55″ in offerta al prezzo SUPER.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.