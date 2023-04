Smart TV LG QNED 50" Ultra HD 4K a quasi METÀ PREZZO su Monclick

La nuova serie QNED di LG integra il processore a7 di quinta generazione insieme alle tecnologie NanoCell e Quantum Dot, per un’esperienza di visione superiore alla concorrenza. Guarda tutti i contenuti, anche quelli a bassa risoluzione, in 4K e ottieni immagini ultra realistiche grazie all’intelligenza artificiale. Il prezzo consigliato del modello da 50″ è 949 euro, oggi però grazie all’offerta di Monclick puoi acquistarlo a soli 550 euro, approfittando dello sconto del 42%. La consegna è gratuita.

Smart TV LG QNED in sconto del 42% su Monclick

L’intelligenza artificiale si manifesta non soltanto nel miglioramento automatico della risoluzione, ma anche nell’ottimizzazione delle figure in primo piano e nella mappatura dei toni, tramite le tecnologie Dynamic Vivid e AI Tone Mapping. L’AI dello Smart TV di LG è tra le più sofisticate degli ultimi anni e consente di ottenere risultati strabilianti nonostante un prezzo di vendita concorrenziale rispetto ad altri marchi più blasonati.

Migliora anche la piattaforma webOS, in cui trovi integrati i tuoi assistenti vocali preferiti come Google Assistant, HomeKit, AirPlay Apple e Amazon Alexa. Grazie a quest’ultimi sei in grado di gestire in autonomia ovunque ti trovi non solo il televisore ma anche gli altri eventuali dispositivi ad esso collegati. Un’altra funzione di webOS molto gettonata tra i clienti LG è rappresentata dalle notifiche intelligenti. Tra queste merita una menzione particolare Sports Alert, grazie alla quale rimani sempre informato in tempo reale sui risultati delle squadre per cui fai il tifo.

L’offerta scade tra un giorno, il consiglio quindi è di cogliere al volo lo sconto di Monclick sullo Smart TV LG QNED da 50″ per risparmiare qualcosa come 399 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.