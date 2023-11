Smart TV LG OLED evo 4K 2023 da 55" in sconto PAZZESCO!

Credi sia arrivato il momento di cambiare la tua vecchia televisione del salotto, ormai troppo piccola e datata? Se approfitterai subito di questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon, avrai la possibilità di portarti a casa questa magnifica smart TV LG OLED evo 4K 2023 da 55″ al prezzo da non perdere di soli 1.299 euro invece di 1.399 euro.

Solo se non ti lascerai scappare lo sconto niente male del 7%, questo spettacolare televisore sarà tuo con un risparmio da non sottovalutare, soprattutto di questi periodo. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi e potrai anche scegliere di acquistare subito questa Smart TV del marchio LG e di pagarla in comode rate a tasso zero al check out con Cofidis.

L’evoluzione della tecnologia TV OLED ti consentirà di guardare i tuoi contenuti preferiti godendo di immagini più colorate e dettagliate, grazie al lavoro sinergico fra il processore e il pannello. Inoltre, le immagini saranno il 20% più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale grazie agli algoritmi di controllo della luce.

Le scene saranno totalmente immersive grazie all’innovativo processore α9 GEN6 con Intelligenza Artificiale sviluppato da LG, con una mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma.

Oltre ad essere caratterizzata da un design minimale con bordi sottile, questa Smart TV sarà in grado di portare il cinema direttamente a casa tua con la migliore esperienza targata Dolby. Approfitta subito di questa occasione, acquista la smart TV LG OLED evo 4K 2023 da 55″ in offerta prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.