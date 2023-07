Smart TV LG NanoCell 4K da 43": esperienza TOP a -280€ su Amazon

La giornata non potrebbe partire con una offerta Amazon migliore in ambito smart TV: la stupenda televisione LG con pannello NanoCell 4K da 43″ crolla letteralmente di prezzo. Infatti, complice uno sconto immediato del 43%, la smart TV del colosso sudcoreano può essere tua al prezzo shock di appena 369€ – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 280€.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per comprendere che il modello in offerta su Amazon è davvero di fascia alta: il design è tipico della smart TV di fascia pro e le cornici sono super ottimizzate per dare spazio alle immagini.

Su Amazon c’è uno sconto del 43% per la smart TV LG da 43″: occasione unica

La tecnologia NanoCell è pronta a sorprenderti giorno dopo giorno con i suoi colori super realistici e brillanti, mentre il potentissimo processore α5 GEN 5 ti offre contenuti a risoluzione 4K con tanto di luminosità costantemente ottimizzata all’illuminazione dell’ambiente in cui ti trovi.

Come se non bastasse, la smart TV di LG è perfettamente compatibile con le migliori piattaforme di streaming del momento (Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e tante altre) e trova anche il supporto al gaming di fascia alta con Nvidia GeForce Now.

Preparati a guardare film e serie TV con una qualità d’immagine che ti lascerà ogni volta senza parole, quest’oggi anche dal punto di vista economico considerando l’ottima offerta di Amazon. Metti subito nel carrello la stupenda smart TV del colosso sudcoreano per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

