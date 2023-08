Smart TV LG in sconto a 182€: è possibile con QUEST'OFFERTA

Se siete alla ricerca di un nuovo Smart TV economico e completo, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare un TV LG da 28 pollici (28TQ515S-WZ) al prezzo scontato di 182 euro e con possibilità di pagare con PayPal e, quindi, scegliere l’acquisto in 3 rate senza interessi.

Il TV proposto in offerta è dotato di webOS, il sistema operativo di tutti gli Smart TV di casa LG, con tutte le app per l’intrattenimento domestico, a partire da Netflix, Prime Video e Disney+. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Smart TV LG in offerta a 182 euro: è da prendere subito

Il TV LG in offerta oggi è dotato di un display da 28 pollici con risoluzione HD. Si tratta della grandezza ideale per l’utilizzo in vari contesti, da ambienti piccoli, come la cucina, a stanze più grandi. Il TV include anche il supporto VESA per il collegamento semplificato.

C’è anche il sistema operativo webOS 22 con tutte le applicazioni per l’intrattenimento, da Netflix ad Amazon Prime Video passando per Disney+ e YouTube. Il TV può connettersi ad Internet tramite il collegamento Wi-Fi e integra un sistema audio da 10 W (5 W + 5W). Il TV ha anche una dotazione completa di porte.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il TV LG (28TQ515S-WZ), con le caratteristiche tecniche descritte in precedenza, al prezzo scontato di 182 euro. C’è anche la possibilità di pagare con PayPal, completando l’acquisto in 3 rate senza interessi. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e la promozione è sfruttabile tramite il link riportato qui di sotto.

