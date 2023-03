Smart TV LG: il modello Slim 4K da 43", ad un prezzo mai visto

La Smart TV LG 4K da 43″ è una vera gemma di tecnologia, in grado di offrire prestazioni eccellenti a un prezzo accessibile. Attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 33%, questa TV è dotata di numerose funzionalità che la rendono perfetta per chi cerca una soluzione di intrattenimento all’avanguardia. Approfitta subito di questa incredibile promozione, e acquista questa Smart TV ad un prezzo di soli 319,00 euro. Inoltre, ricorda che la puoi pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Smart TV LG: a questo prezzo è difficile trovare di meglio

Una delle caratteristiche più interessanti di questa Smart TV LG è la sua compatibilità con lo standard DVB-T2 HEVC Main 10. Questo significa che sarà pronta per il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre, permettendoti di guardare i tuoi programmi preferiti in alta definizione senza dover acquistare un nuovo dispositivo.

Ma le vere star della Smart TV LG 4K sono senza dubbio la risoluzione real 4K e il processore α5 GEN 5. Grazie alla risoluzione quattro volte superiore al Full HD e agli 8 milioni di pixel, le immagini sono incredibilmente nitide e dettagliate. Il processore α5 GEN 5, inoltre, garantisce una migliore gestione del contenuto, adattando la luminosità in base all’ambiente e il suono in base a ciò che stai guardando. In questo modo, potrai goderti un’esperienza di visione completamente immersiva.

Ma le funzionalità della Smart TV LG 4K non si fermano qui. Con il cloud gaming di Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW, potrai giocare ai tuoi titoli preferiti senza dover acquistare una console o un PC. Basta collegare un controller compatibile e sei pronto per entrare nell’azione. Inoltre, la Smart TV è dotata della nuova Smart TV webOS 22, ancora più intelligente e in grado di suggerirti cosa guardare in base alla tua cronologia. E con piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e molte altre già disponibili, non avrai mai problemi a trovare il tuo contenuto preferito.

Infine, la Smart TV LG 4K è anche in grado di tenerti sempre aggiornato sui risultati sportivi grazie all’app Sports Alert. Imposta le tue squadre del cuore e un pratico pop-up ti mostrerà in tempo reale i risultati delle partite, anche mentre guardi altro.

In conclusione, la Smart TV LG 4K da 43″ è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di intrattenimento all’avanguardia. Se stai cercando una Smart TV di alta qualità, non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta su Amazon e comprala subito ad un prezzo di soli 319,00 euro, prima che le scorte disponibili si esauriscano.

