Smart TV LG da 55 pollici al MINIMO STORICO su Amazon: bastano 499€

La nuova offerta Amazon dedicata alla Smart TV LG 55UR80006LJ è da cogliere al volo: in questo momento, infatti, il TV con pannello 4K da 55 pollici viene proposto al prezzo scontato di 499 euro invece che di 749 euro. Si tratta di un’offerta ottima che viene proposta da Amazon per uno dei TV della gamma 2023 di casa LG. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Smart TV LG da 55 pollici: ecco l’offerta di Amazon

Il TV LG 55UR80006LJ è uno dei modelli più interessanti sul mercato: dotato del processore Alfa di sesta generazione, il TV è in grado di trasformare i contenuti visualizzati sullo schermo, portando la risoluzione al 4K e regolando la luminosità dello schermo in base all’ambiente per un’esperienza visiva sempre al top. Da notare, inoltre, l’integrazione con Alexa e la compatibilità con Google Assistant.

Il modello proposto da LG è dotato di un ampio pannello da 55 pollici, con cornici ridotte ai minimi termini, e risoluzione 4K. Il sistema operativo è webOS, aggiornato all’ultima versione e dotato di tutte le applicazioni dei principali servizi di streaming. C’è anche la piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre che assicura una lunga “carriera” per questo modello.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV LG 55UR80006LJ al prezzo scontato di 499 euro invece di 749 euro. Il modello proposto in sconto può essere acquistato tramite il link riportato qui di sotto. La consegna è gratuita ed è programma nel giro di pochi giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.