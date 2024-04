Smart TV LG da 32", offerta bomba: oggi è tua a soli 207€

La Smart TV LG 32LQ63 è attualmente offerta a 207,90€ con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato di 249,00€. Se cerchi un’ottima televisione compatta, ma ricca di funzionalità smart, questa è l’offerta che fa decisamente al caso tuo.

Questo modello da 32 pollici combina tecnologia Full HD con connettività avanzata e funzioni intelligenti, rendendolo ideale per ambienti più piccoli o come secondo televisore in casa.

Con un display Full HD 2K e LED diretto, l’LG 32LQ63 offre immagini nitide e dettagliate. La tecnologia Active HDR supporta HDR10 Pro e HLG, ottimizzando ogni scena per una visualizzazione più realistica e un maggiore contrasto. Le funzionalità come l’AI Brightness Control si adattano alle condizioni di illuminazione ambientale per garantire sempre la migliore esperienza visiva.

Equipaggiato con il sistema operativo webOS 22, questo smart TV permette un facile accesso a una vasta gamma di app e contenuti streaming. Grazie alla compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa, e l’integrazione con dispositivi come Amazon Echo e Google Home, gli utenti possono controllare il televisore con semplici comandi vocali. Inoltre, è supportato Apple AirPlay 2 e HomeKit per una migliore integrazione con l’ecosistema Apple.

L’LG Smart TV 32LQ63 è un’opzione eccellente per chi cerca una TV di dimensioni contenute senza rinunciare a prestazioni e funzionalità smart avanzate. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito al prezzo accessibile di 207,90€.