Smart TV LG da 24": prezzo BOMBA su Amazon

La Smart TV LG da 24 pollici è un’opzione ideale per coloro che cercano un’esperienza di visione di qualità, senza la necessità di un televisore di grandi dimensioni. Attualmente in super sconto del 40% su Amazon, questa TV offre molte funzioni avanzate ad un prezzo competitivo di soli 149,15 euro. Inoltre, ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, la puoi acquistare pagandola in comode rate a tasso zero.

Smart TV LG da 24″: è impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Il modello specifico è la Smart TV 24TQ510S-PZ, prodotta da LG nel 2022. Con un design sottile di soli 2,5 cm e un peso di soli 4 kg, la TV è facile da montare su qualsiasi parete o superficie. Il sistema operativo integrato è il WebOS, che offre una vasta gamma di applicazioni e funzioni Internet, consentendo di navigare facilmente sul web, guardare video in streaming e accedere a vari servizi di intrattenimento online.

Questa Smart TV LG è equipaggiata con la tecnologia di sintonizzazione DVB-T2, che garantisce una qualità di ricezione elevata e una vasta gamma di canali disponibili. Il display è un pannello LED da 24 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel e un rapporto di aspetto di 16:9, che garantisce un’esperienza di visione fluida e nitida.

Inoltre, la Smart TV LG da 24 pollici supporta la tecnologia Bluetooth e Wi-Fi, il che significa che gli utenti possono connettersi a Internet senza fili e utilizzare il televisore come un centro di intrattenimento multimediale. Il televisore è inoltre dotato di una porta USB, che consente di collegare dispositivi di archiviazione esterni, come chiavette USB o hard disk.

Per quanto riguarda l’audio, la Smart TV LG offre una modalità di uscita stereo, con un wattaggio di 10 watt. La TV è dotata anche di un controllo remoto incluso nella confezione, che consente di navigare facilmente tra le diverse funzioni e le impostazioni del televisore. Infine, questo prodotto è realizzato in materiale finto cuoio di alta qualità, con una forma protettiva a paraurti, che protegge il televisore da eventuali danni.

In definitiva, la Smart TV LG da 24 pollici è un’opzione eccellente per chiunque cerchi un televisore di qualità in formato ridotto. Con uno sconto del 40% su Amazon, questa TV è un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza di visione di alta qualità a un prezzo accessibile di soli 149,15 euro. Non farti scappare questa incredibile occasione, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.