Smart TV LG 50" 4K in SCONTO SHOCK su Amazon: risparmi il 43%

Oggi potresti farti un gran regalo: la cosa migliore per consolarsi del resto dopo il ritorno dalle vacanze estive. Che ne dici di aggiornare il tuo salotto con una TV di ultima generazione? Sì, perché la Smart TV LG QNED da 50″ 4K è disponibile con uno sconto del 43% al prezzo irresistibile di 599 euro invece di 1049.

Smart TV LG QNED in offerta: un vero affare

Rispetto ad un TV LED tradizionale, le tecnologie Quantum Dot e NanoCell che caratterizzano questa TV ti permettono di immergerti in un mondo di colori vividi e dettagli incredibili, rendendo ogni immagine e ogni scena ancora più coinvolgenti.

Ma questa Smart TV è adatta non solo agli amanti della qualità visiva, ma anche agli appassionati di gaming. Con la possibilità di giocare fino a 4K a 120fps e VRR (Variable Refresh Rate), avrai un’esperienza di gioco fluida e reattiva, perfetta per le sfide più intense e l’azione ad alta velocità. Le due porte HDMI 2.1 ti consentono di goderti il gaming in 4K @120fps con supporto per AMD FreeSync Premium, garantendoti una performance eccezionale.

Oltre alle caratteristiche di visualizzazione e gaming, questa Smart TV ha un design ultra sottile di soli 29,7 mm di spessore, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La nuova base essenziale rende l’installazione ancora più comoda e ti consente di posizionare facilmente una soundbar sotto allo schermo per un’esperienza audio superiore.

E non finisce qui. Con un’ampia gamma di piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre, avrai accesso a film, serie TV e eventi sportivi in diretta con un semplice clic. L’assistente vocale ThinQ AI ti permette di controllare il TV attraverso comandi vocali, cercare contenuti, gestire dispositivi connessi e ottenere risposte velocemente da Internet.

La Smart TV LG QNED da 50″ 4K è alimentata da WebOS 23, un sistema operativo intuitivo che offre una vasta selezione di app di streaming e una navigazione semplice. E con il telecomando puntatore, il controllo diventa ancora più intuitivo e facile da usare.

Lo sconto del 43% per portare a casa la Smart TV LG QNED da 50″ 4K a soli 599 euro invece di 1049 è semplicemente imperdibile. Rendi il tuo spazio televisivo un luogo di intrattenimento e divertimento straordinario grazie a questa Smart TV avanzata e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.