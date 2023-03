Smart TV LG 4K UHD oggi tua al prezzo TOP su Amazon(-42%)

Il tuo vecchio televisore è ormai datato ed è giunta ormai l’ora di cambiarlo con uno nuovo? Bene, allora non puoi non approfittare dell’offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, questa eccezionale Smart TV LG 4K UHD può essere tua al prezzo imperdibile di soli 377,15 €. Tuttavia, potrai acquistare questo prodotto al prezzo così basso solo se ne approfitti prima che lo sconto del 42% giunga al termine.

Finalmente potrai guardare i tuoi film e programmi preferiti su un’ottima TV 4K con una risoluzione quattro volte più alta rispetto alle tradizionali Full HD. Potrai guardare i contenuti con una definizione a dir poco eccellente e un realismo maggiore. Il Real 4K di LG sarà in grado di garantirti una resa eccezionale dei colori, con sfumature impeccabili grazie al pannello che è in grado di visualizzare ben 1 miliardo di colori.

Una Smart TV eccellente che potrà trasformare in 4K anche i contenuti a bassa risoluzione, regolerà la luminosità delle immagini in base alla luce ambientale e sarà in grado di adattare la qualità dell’audio in base quello che stai guardando. Potrai finalmente goderti i tuoi film come al cinema, con una qualità sensazionale.

La funzione FILMMAKER MODE preserverà i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali così da poterti gustare un’autentica visione come quella del grande schermo. Se sei appassionato di serie TV, avrai la possibilità di scegliere tra moltissimi servizi di streaming che troveri sulla piattaforma smart webOS di LG. Potrai sempre scegliere contenuti nuovi su Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, RaiPlay, Rakuten TV, NOW e molto altro ancora.

Dunque, non ti resta che correre immediatamente su Amazon e acquistare questa eccellente Smart TV LG 4K UHD e approfittare dello sconto del 42%. Affrettati, lo sconto potrebbe terminare prima di quanto tu possa pensare e potresti pentirtene.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.