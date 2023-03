Smart TV LG 4K UHD da 55" con sconto SHOCK su Amazon (-52%)

Stai cercando un nuovo televisore ma non sai scegliere tra i tanti modelli disponibili sul mercato e i prezzi sono troppo alti per i tuoi gusti? Approfitta subito di questa offerta imperdibile che ti propone oggi Amazon e acquista subito questa eccezionale Smart TV LG 4K UHD da 55″ al prezzo di soli € 310,62 grazie allo sconto pazzesco del 52%.

A meno del metà prezzo, potrai portati a casa un televisore dalla qualità a dir poco eccellente. Infatti, questo dispositivo del noto marchio LG sarà in grado di garantirti una risoluzione in 4K, dunque 4 volte superiore al Full HD e verranno impiegati all’incirca 8 milioni di pixel in modo tale da offrirti immagini perfettamente nitide e chiare.

Ma non finisce qui, infatti la presenza del nuovo processore α5 GEN 5 sarà in grado di proporti i tuoi contenuti preferiti in maniera fluida e veloce senza alcuna interruzione. Potrai vivere sessioni di gioco senza precedenti senza la necessità di usare necessariamente una console o un PC. Infatti, potrai semplicemente collegarti con un controller compatibile e sarai pronto per entrare in partita contro il tuo avversario.

Questa nuova smart TV di LG da 55 pollici, ti permetterà di guardare i tuoi film preferiti con una qualità delle immagini impeccabile, tanto che ti sentirai di stare al cinema. Questo prodotto è inoltre provvisto di Wi-Fi integrato, grazie al quale potrai navigare sul web e accedere in maniera estremamente facile ai tuoi contenuti preferiti in streaming, senza la scomodità di dover collegare cavi.

Dunque, Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e non solo, saranno sempre a tua disposizione in ogni momento della giornata. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare immediatamente questa fantastica Smart TV LG 4K UHD da 55″ al prezzo imperdibile di soli € 310,62. Affrettati, lo sconto del 52% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere già troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.