Smart TV  LG 4K QNED da 50" in SUPER sconto del 43% (-450€)

É arrivato il momento di cambiare la tua vecchia TV con una nuova? Non perdere questa sconto incredibile del 43% che ti propone oggi Amazon, acquista subito questa magnifica Smart TV LG 4K QNED da 50″ in offerta al prezzo super conveniente di soli 599 euro invece di quasi 1.050 euro. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi e potrai anche scegliere di acquistare subito questa Smart TV e di pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Provvista della più innovativa tecnologia Quantum Dot e Nanocell, grazie a questa Smart TV avrai la possibilità di passare il tuo tempo libero, da solo o insieme alle persone che ami, a guardare film, serie TV e quant’altro, con colori sensazionali e estremamente fedeli alla realtà.

Il processore α7 GEN6 con Intelligenza Artificiale di ultima generazione riuscirà di ottimizzare in maniera automatica le immagini e l’audio in base al contenuti che andrai starai guardando. Ideale anche se ti piace giocare ai videogiochi, questo televisore LG ti offrirà fluidità e reattività.

Caratterizzata da un elegante design ultra slim di soli 29,7 mm di spessore e con una nuova base essenziale potrai installare comodamente la soundbar sotto allo schermo. Potrai scegliere tra diverse piattaforme dedicate allo streaming, come Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre ancora, che saranno sempre a tua disposizione.

Con assistente vocale THINQ AI, questo televisore è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Dunque, corri su Amazon e acquista subito questa magnifica Smart TV LG 4K QNED da 50″ in offerta al prezzo di soli 599 euro grazie allo sconto del 43%. Non perdere questa occasione pazzesca, affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.