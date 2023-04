Smart TV LG 4K da 65" ideale per la next-gen a un prezzo FOLLE per poco tempo

Siete alla ricerca di un televisore di altissima qualità adatto anche per il gaming next-gen? Allora andate immediatamente su Amazon e acquistate il meraviglioso TV LG 65QNED816QA Smart TV 4K da 65″ il cui prezzo scende da 1.399 euro a soli 779 euro grazie allo sconto del 44%. Il risparmio è assurdo, ma l’offerta è destinata a durare per pochissimo tempo, quindi affrettatevi!

Smart TV LG 4K da 65″: caratteristiche tecniche di altissimo livello

Godetevi colori ancora più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale grazie a questa tecnologia esclusiva LG. Stiamo parlando della tecnologia QNED 4K a cui è accoppiato un processore α7 di quinta generazione con AI che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa state guardando. Si tratta anche di un pannello ideale per il gaming next-gen, perché garantisce un gameplay fluido e reattivo e 2 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e AMD FreeSync Premium.

Il nuovo sistema operativo WebOS 22 e l’innovativo telecomando puntatore offrono consigli personalizzati e una facilità d’uso mai vista prima. Avrete tante piattaforme a disposizione già pronte per l’uso come Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e tante altre app. Non mancano anche gli assistenti virtuali integrati come Google Assistant e Alexa compatibili con Apple AirPlay e HomeKit per una completa integrazione con la domotica.

Inutile dire che il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo digitale terrestre. Insomma, si tratta di un televisore incredibile che al prezzo di 779 euro deve essere acquistato assolutamente. Le consegne, poi, sono rapide e gratuite con Amazon Prime e potete anche pagarlo a rate con Cofidis. Affrettatevi, però, perché l’offerta terminerà tra qualche minuto!

