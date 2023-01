Smart TV LG 4K da 55": che prezzo MATTO su Amazon

LG 55UQ75006LF è una Smart TV 4K con diagonale da 55 pollici che oggi puoi pagare su Amazon soltanto 359 euro. Merito dello sconto applicato sul prezzo di listino: con disponibilità immediata e spedizione Prime la ricevi a casa praticamente subito.

La TV si presenta già pronta per lo switch off, vanta tecnologie pensate per il gioco ed è compatibile con Google Assistant e Alexa.

Smart TV LG 4K: un gioiello ad un gran prezzo

Il pezzo forte di questa Smart TV LG 4K è proprio la sua risoluzione Real 4K che permette di avere un dettaglio quattro volte superiore al Full HD con 8 milioni di pixel che lavorano per darti immagini nitide e particolareggiate. Il tutto è gestito dal nuovo processore che migliora i contenuti non nativi trasformandoli in 4K regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che vedi.

Dotata di WebOS22, trovi tutte le applicazioni di streaming più popolari come Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e molte altre ancora. Inoltre, è compatibile con le tecnologie di cloud gaming come NVIDIA GeForce NOW per giocare immediatamente ai migliori titoli del momento senza usare una console o un pC.

Il prezzo, come detto, è di 359 euro. Un grande offerta di cui dovresti approfittare prima che finisca per rivoluzionare il tuo salotto senza spendere cifre esorbitanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.