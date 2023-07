Smart TV LG 4K da 43 pollici al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni su ePRICE

Lo Smart TV LG 4K UltraHD offre un’esperienza di visione cristallina, con colori intensi e dettagli da togliere il fiato. Anche dal punto di vista estetico fa il suo figurone, grazie alla cornice minimale e al design ultra sottile. A tutto questo si aggiunge la piattaforma smart webOS, ormai giunto alla piena maturazione e in grado di giocarsela alla pari con altri sistemi operativi più famosi.

L’ultima offerta di ePRICE è la migliore degli ultimi 30 giorni: 287,98 euro, con spese di spedizione gratuite e possibilità di pagare in 3 rate con carta di credito grazie alla partnership con Oney.

Smart TV LG UHD da 43 pollici in offerta a 287,98 euro

Uno dei principali punti di forza dello Smart TV LG UHD è la piattaforma webOS, sinonimo di facilità d’uso ed esperienza personalizzata. Ricevi avvisi e suggerimenti cuciti su misura per te per guardare un nuovo contenuto in base ai tuoi gusti personali. Trova i film e le serie TV che più ti interessano in modo più semplice e immediato grazie alla nuova schermata principale completamente ridisegnata da LG.

Un’ulteriore rivoluzione apportata dall’ultima versione di webOS sono le cosiddette Schede rapide. L’interfaccia del televisore è organizzata attraverso delle schede dove vanno a confluire le app in base all’area tematica di appartenenza. Ci saranno ad esempio le schede Lavoro, oppure le schede gaming, così come lo schede su sport, smart home e musica.

La chicca finale è rappresentata dalla compatibilità con Apple AirPlay, Amazon Alexa, HomeKit e il nuovo standard Matter. Ciò ti dà modo di controllare i dispositivi smart della tua abitazione con l’utilizzo della sola voce o il telecomando del televisore.

Approfitta dell’offerta di ePRICE per acquistare lo Smart TV di LG da 43 pollici al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.