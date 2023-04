Smart TV LG 4K da 43" a PREZZO REGALO su ePRICE

I nuovi Smart TV LG UHD 4K regalano dettagli incredibili e colori super realistici grazie alla tecnologia Real 4K e a un processore nuovo di zecca basato sull’intelligenza artificiale. Uno dei suoi principali punti di forza? La capacità di trasmettere i contenuti non 4K in 4K. Sembra un miracolo, sì, ma è tutto vero. Oggi su ePRICE puoi acquistare lo Smart TV LG Ultra HD 4K da 43″ a soli 314,99 euro anziché 369 euro, per un risparmio netto di quasi 55 euro. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi il nostro consiglio è di fare in fretta.

Smart TV LG 4K da 43″ in sconto di 55 euro su ePRICE

LG TV LED Ultra HD 4K 43UQ76903LE è la sigla completa dello Smart TV da 43″ della casa coreana in offerta su ePRICE. La promozione scadrà alla mezzanotte di domani, venerdì 14 aprile, ma è probabile che termini prima per esaurimento scorte, vista l’elevata richiesta di queste ultime ore. In più si può scegliere anche di pagare in tre comode rate, con una commissione aggiuntiva di soli 4,40 euro (la prima rata è pari a 109,40 euro, le altre due invece sono da 105 euro). Si può optare per il pagamento rateale in fase di check-out, al momento della scelta del metodo di pagamento. E se completi l’ordine ora, non paghi nulla per le spese di spedizione, con la consegna garantita a partire dalla giornata di domani.

Aggiungi al carrello ora lo Smart TV appartenente ai nuovi TV UHD 4K di LG, in modo da approfittare dello sconto di oltre 50 euro di cui possono beneficiare tutti i clienti fino alla mezzanotte di domani o fino a esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.