Smart TV LG 43": alta qualità ad un prezzo super scontato

Se sei alla ricerca di una smart TV di alta qualità, la LG da 43″ con risoluzione 4K potrebbe essere proprio quello che fa per te. In questi giorni, inoltre, è possibile acquistarla su Amazon con un super sconto del 35%, il che la rende ancora più interessante ad un prezzo imperdibile di soli 308,99 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarla in comode rate a tasso zero, ciò è possibile se scegli il servizio di finanziamento Cofidis come metodo di pagamento.

Smart TV LG 43″: un’occasione da non perdere

La Smart TV LG è pronta per il futuro del digitale terrestre, grazie all’integrazione dello standard DVB-T2 HEVC Main 10. Ciò significa che potrai continuare a guardare i tuoi programmi preferiti anche quando il digitale terrestre passerà al nuovo standard. Ma la vera forza di questa TV è la risoluzione Real 4K, che garantisce un’esperienza visiva incredibilmente dettagliata e nitida. Questo dispositivo utilizza circa 8 milioni di pixel per creare immagini visibilmente più chiare e dettagliate rispetto al Full HD.

Il processore α5 Gen 5 di LG migliora ulteriormente la qualità dei contenuti, adattando la luminosità in base all’ambiente in cui ti trovi e regolando il suono in base a ciò che stai ascoltando. Questo significa che potrai goderti un’esperienza di visione più immersiva e coinvolgente.

La Smart TV LG, è anche un’ottima console per il cloud gaming. Con Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW, potrai giocare ai migliori titoli senza dover utilizzare una console o un PC. Basterà collegare un controller compatibile e sei pronto per entrare nell’azione.

La nuova smart TV di LG è ancora più intelligente della precedente versione, ed è in grado di consigliarti cosa guardare in base alla tua cronologia. Inoltre, avrai a disposizione tante piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e molte altre app. Infine, se sei un appassionato di sport, apprezzerai sicuramente l’app Sports Alert. Potrai impostare le tue squadre preferite e ricevere aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite, anche mentre stai guardando altro.

In sintesi, la Smart TV LG da 43″ è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità, con un’esperienza visiva nitida e dettagliata. Approfitta subito dello sconto assurdo del 35% su Amazon per portare a casa questa meraviglia di tecnologia ad un prezzo ridicolo di soli 308,99 euro, prima che gli ultimi pezzi a disposizione si esauriscano definitivamente.

