Smart TV LED 4K Panasonic da 50": l'occasione da non perdere

L’occasione giusta per voi e la vostra famiglia, il televisore Panasonic TX-50MX700E è tutto ciò che avete sempre desiderato. A un prezzo davvero conveniente di soli 409,00 euro scontata del 15% vi porterete a casa un vero gioiellino.

Panasonic TX-50MX700E: caratteristiche tecniche

Mai accontentarsi di un semplice televisore quando potete avere il meglio a poco prezzo. Si adatta a qualsiasi tipo di ambiente grazie alla sua eleganza e stile. Potrete guardare tutti i vostri film preferiti, spettacoli e giochi grazie alla funzione GOOGLE TV integrata. Tramite l’assistente Google integrato è possibile controllare il televisore con la vostra voce e, inoltre, avrete la possibilità di proiettate film, spettacoli, app e giochi dal telefono, tablet o laptop con Chromecast.

È presente il supporto HDR Dolby Vision che offre una TV LED 4K inclusi HDR10, Dolby Vision e HLG che vi permetterà di godervi i vostri spettacoli con colori nitidi, vivi e realistici. La presenza di diffusori integrati di alta qualità e la tecnologia Dolby Atmos offrono chiarezza, ricchezza e una profondità sorprendente per un’esperienza audio cinematografica e immersiva.

Per gli amanti del gioco questo televisore è perfetto in quanto risulta essere una Smart TV Ultra HD dotata di modalità HDMI 2.1 Auto Low Latency e supporto VRR, per un gioco fluido e senza lag, inoltre, utilizzando l’applicazione Twitch è possibile giocare o trasmettere tutti i giochi preferiti vostri.

Prima che sia troppo tardi correte su Amazon e acquistate questo fantastico televisore da 50 pollici dalle mille sorprese a un prezzo veramente conveniente di soli 409,00 euro con uno sconto del 15%. Per i clienti Prime la spedizione sarà gratuita e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.