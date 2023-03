Smart TV LED 4K 43" ad un prezzo RIDICOLO su Amazon: da non perdere

È davvero sorprendente l’offerta che Amazon è in grado di garantirti su questa Smart TV LED 4K da 43 pollici Kiano Elegance, che puoi acquistare oggi a soli 239,99 euro invece di 334,95.

Parliamo di uno sconto del 28% per una TV di alta qualità e design che ti permette di avere un prezzo molto basso per la categoria. Grazie alla spedizione Prime la riceverai praticamente subito.

Smart TV 4K 43" in offerta: a questo prezzo non puoi perdertela

La Smart TV Kiano Elegance si presenta uno schermo LED da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD di 3840 x 2160 pixel, che ti offre immagini nitide, dettagliate e colorate. Puoi goderti i tuoi film, le tue serie e i tuoi giochi preferiti con una qualità superiore. La TV ha anche la tecnologia HDR10, che migliora il contrasto e la luminosità delle immagini.

Il tutto è gestito dal sistema operativo Android 11, che ti permette di accedere a tutte le app di streaming e intrattenimento che vuoi. Puoi scaricare Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre app dal Google Play Store. La TV ti sorprende inoltre per la sua connettività wireless avanzata, grazie al WiFi Direct, al Bluetooth e al Miracast. Puoi collegare la TV al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo laptop e trasmettere i tuoi contenuti sul grande schermo. Il dispositivo può in occorrenza trasformarsi in un pratico telecomando.

Non manca una grande varietà di connettori per collegare altri dispositivi: 3 porte HDMI, 2 porte USB, una porta VGA, un ingresso audio PC, un’uscita cuffie, una porta RJ45, uno slot CI e un ingresso AV. Puoi collegare console di gioco, lettori DVD, hard disk esterni e molto altro.

Dal punto di vista del design avrai in casa un TV elegante e moderno, con una cornice sottile in metallo e due gambe robuste. Infine, ecco il supporto a Dolby Digital Plus, che ti offre un suono surround e profondo.

Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta su Amazon: la Smart TV LED 4K da 43 pollici Kiano Elegance può essere tua a soli 239,99 euro. Un’occasione da non perdere per coniugare qualità e convenienza in un colpo solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.