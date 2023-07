Smart TV Hisense Ready 32": sconto imperdibile su Amazon

L’ottima Smart TV Hisense da 32″ è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 17%. Questa Smart TV offre una serie di funzioni avanzate che renderanno la tua esperienza di visione a casa ancora più coinvolgente e accessibile. Approfitta subito di questa offerta e acquistala la prezzo speciale di soli 173,99 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano definitivamente.

Smart TV Hisense Ready 32″: l’occasione che stavi cercando

Con una risoluzione HD Ready di 1366 x 768 pixel, il pannello LED di questa Smart TV Hisense offre immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci e contrasti intensi. Puoi goderti i tuoi film, programmi TV e contenuti preferiti con una qualità visiva superiore.

Una delle caratteristiche principali di questa Smart TV Hisense è il sistema operativo VIDAA 4.2, che offre una navigazione intuitiva e veloce. Puoi controllare la tua TV con facilità grazie ai comandi vocali di Alexa, che ti consentono di accedere a una vasta gamma di funzioni senza sollevare un dito. Inoltre, il Wi-Fi integrato ti permette di connettere facilmente la TV alla tua rete domestica, consentendo l’accesso diretto a servizi di streaming come Prime Video, Netflix e RaiPlay. Con il telecomando incluso, puoi accedere rapidamente a sette contenuti selezionati, rendendo ancora più semplice trovare ciò che desideri guardare.

Per quanto riguarda l’audio, questa Smart TV Hisense è dotata di un sistema audio da 12W con tecnologia 2 DTS Virtual-X, che offre un suono avvolgente e coinvolgente. Sarai immerso nell’audio di alta qualità che completa l’esperienza visiva.

La Smart TV Hisense è inoltre dotata di un sintonizzatore digitale terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10, che la rende compatibile con gli switch off previsti nel 2021 e 2022. Inoltre, è certificata lativù, il che garantisce una qualità e un’affidabilità superiori. Per quanto riguarda la connettività, la TV dispone di porte USB che ti permettono di collegare dispositivi esterni come penne USB o hard disk per riprodurre i tuoi contenuti multimediali preferiti direttamente sulla TV.

In conclusione, se stai cercando una Smart TV di qualità con un ottimo rapporto qualità-prezzo, la Smart TV Hisense da 32″ è un’opzione da considerare. Con la sua risoluzione HD Ready, il sistema operativo VIDAA 4.2, l’audio di alta qualità e la connettività versatile, questa TV ti offrirà un’esperienza di visione straordinaria. Approfitta dello sconto del 17% su Amazon e portala a casa tua per goderti il meglio dell’intrattenimento digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.