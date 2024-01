Smart TV Hisense QLED 4K 43" a soli 329 euro: OCCASIONE AMAZON

Rinnova la qualità dell’intrattenimento del tuo salotto con questa smart TV Hisense da 43 pollici: con pannello QLED e risoluzione 4K può essere tua in offerta su Amazon a soli 329 euro invece di 399. Tra le opzioni di acquisto trovi anche il pagamento a rate.

Smart TV Hisense in offerta: le caratteristiche

Questo televisore offre una risoluzione straordinaria di 3840×2160 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate che portano l’esperienza di visione a un livello superiore.

Il design sottile è caratterizzato da cornici ridotte, mettendo in risalto la bellezza delle immagini e integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. L’estetica moderna e accattivante è pensata per soddisfare gli standard più elevati di eleganza e funzionalità.

La tecnologia Smart VIDAA U6 trasforma questo televisore in una piattaforma di intrattenimento completa. Grazie ai controlli vocali integrati, all’assistente virtuale Alexa Built-In e al Wi-Fi integrato, è possibile accedere rapidamente e comodamente a una vasta gamma di contenuti. Il telecomando incluso offre un accesso diretto a piattaforme popolari come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, Rai Play, garantendo un’esperienza di visione senza interruzioni.

Per un’esperienza di gioco ottimale, il TV è dotato di HDMI 2.0 con Game Mode Plus, che include funzioni avanzate come ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) e Low Input Lag. Queste caratteristiche assicurano prestazioni di gioco fluide e reattive, offrendo un vantaggio competitivo agli appassionati di videogiochi.

Il comparto audio è altrettanto impressionante, con un sistema da 14W e supporto Dolby Atmos. L’audio avvolgente e di alta qualità completa l’esperienza visiva, trasformando il tuo salotto in una sala cinematografica immersiva.

Questa smart TV Hisense QLED da 43″ 4K è una scelta eccellente per coloro che cercano la combinazione perfetta di design elegante, tecnologia avanzata e un’ampia gamma di opzioni di intrattenimento. Goditi immagini mozzafiato, audio coinvolgente e funzionalità intelligenti, tutto in un unico straordinario dispositivo a soli 329 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.