Smart TV Hisense: lo SPETTACOLO del QLED da 50" a prezzo REGALO

È facile trovare delle interessanti occasioni sul web per acquistare televisori a buon prezzo, ma solo questa offerta di eBay ti dà la possibilità di mettere le mani sulla bellissima smart TV Hisense da 50″ a un prezzo davvero molto conveniete. Infatti, ad appena 359€, quest’oggi la smart TV ti arriva direttamente a casa senza costi di spedizione: ti basta inserire il codice coupon “CASA23” ed ecco che passa da 398€ a 359€.

Realizzata con materiali di altissimo livello e con una cura maniacale del design sotto ogni punto di vista, il modello in questione ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e sorprenderti con un’esperienza visiva eccezionale.

Appena 359€ su eBay per la bellissima smart TV Hisense da 50 pollici

Il pannello QLED a risoluzione Ultra HD 4K è perfettamente ottimizzato per mostrare immagini super dettagliate e colori profondi e avvolgenti, mentre grazie alla tecnologia Dolby Vision resterai estasiato dai contrasti e della perfetta illuminazione delle immagini.

A tutto ciò si aggiungono poi il Dolby Atmos per un sound potente e caloroso, la modalità da gaming a bassa latenza, un telecomando smart con l’accesso immediato alle app più popolari (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, eccetera), l’integrazione con Amazon Alexa e molto altro ancora.

Questa è l’offerta eBay in ambito smart TV che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando ti arriva a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione. Inoltre, ricorda che se scegli di acquistarla tramite PayPal puoi dilazionare il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.