Smart TV Hisense da 85 pollici in super offerta a 999 euro (-33%)

Tra le offerte a tempo valide solo per oggi di Unieuro ti segnaliamo quella che ha per protagonista lo Smart TV Hisense Ultra HD 4K da 85 pollici, in promo a 999 euro. L’offerta è valida fino alle 23:59 di oggi, lunedì 4 settembre. Puoi scegliere se pagare l’intero importo in una sola volta oppure in tre rate a interessi zero da 333 euro al mese con Klarna o PayPal. E se scegli Klarna, puoi anche optare per non pagare nulla oggi e saldare i 999 euro trascorsi 30 giorni dall’acquisto.

Smart TV Hisense da 85 pollici in sconto del 33% sul sito di Unieuro

Rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico di 1.499 euro lo sconto è pari al 33%. È anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, visto che quello precedente era di 1.099 euro. Come già spiegato nell’introduzione, l’offerta è valida solo per oggi, da domani invece il prezzo tornerà a salire.

Lo Smart TV Hisense protagonista dell’offerta del giorno di Unieuro vanta una risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160). Goditi i contenuti di Netflix, i video di YouTube e i film di Prime Video alla migliore risoluzione possibile. Beneficia anche dell’unione delle tecnologie Dolby e HDR, per non perdere nessun dettaglio nemmeno nelle aree più luminose e scure dello schermo.

Siete una famiglia numerosa? Nessun problema. Ognuno di voi riuscirà ad ammirare i contenuti trasmessi dal nuovo televisore grazie all’ampio angolo di visione, senza differenze di contrasto e luminosità. Un’altra chicca è la tecnologia avanzata DTS Virtual X, che regala un’esperienza audio superiore alla media per merito della virtualizzazione degli altoparlanti 5.1.

Un ulteriore punto di forza del televisore è il sistema operativo Vidaa 5.0, che offre un’esperienza di intrattenimento completa, facile e intuitiva. Da RaiPlay a Mediaset Infinity, passando per DAZN, Disney+, Prime Video, Netflix, YouTube, Pluto TV e Chili, in un unico posto hai tutte le app di riferimento.

Cogli al volo l’offerta del giorno di Unieuro sul TV Hisense da 85 pollici, così da risparmiare 500 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.