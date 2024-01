Smart TV Hisense da 43" in super offerta: risoluzione UHD 4K a meno di 300€

La Smart TV Hisense 43″ UHD 4K 43A67H offre un’esperienza visiva straordinaria con la sua risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160) e un pannello VA che assicura immagini nitide e dettagliate. Il design sottile con cornici ridotte ti permette di goderti al massimo ogni immagine sullo schermo. Oggi questa straordinaria Smart TV della Hisense è la protagonista di un’offerta di Amazon decisamente interessante: per poco tempo, la puoi acquistare a solamente 291€ con un importante sconto sul suo normale prezzo di listino. Decisamente niente male!

Dotata di Smart VIDAA 5.0, il sistema operativo proprietario di Hisense, questa TV ti offre un’esperienza intelligente e intuitiva. Puoi controllarla tramite comandi vocali Alexa, navigare sul web grazie al Wi-Fi integrato e accedere direttamente a 9 contenuti popolari, tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e RaiPlay, tramite il telecomando dedicato.

Il sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2 HEVC 10 garantisce una perfetta compatibilità con gli switch off previsti nel 2021/2022, mentre la certificazione lativù 4K assicura una qualità visiva superiore. La TV è dotata di porte HDMI 2.0 4K che supportano funzioni di gaming come ALLM e VRR 4K 48-60Hz. Inoltre, l’audio è potenziato da un sistema da 14W con tecnologia DTS Virtual:X e supporto Bluetooth per una connettività versatile.

La funzione UHD AI Upscaler consente di migliorare la qualità dei contenuti non in 4K, offrendo una nitidezza e una chiarezza visiva eccezionali. Con la capacità di visualizzare oltre 10 miliardi di colori grazie a un’analisi precisa del segnale sorgente, questa TV offre una rappresentazione cromatica accurata e vibrante.

Con ridotto ritardo di input e una modalità sportiva che si attiva automaticamente per un’esperienza di visualizzazione immersiva quando viene rilevato un segnale sportivo, la Smart TV Hisense 43″ UHD 4K 43A67H è progettata per offrire un’esperienza di intrattenimento avanzata direttamente nel comfort di casa tua. Non farti scappare questa grande offerta di Amazon e acquistala subito a soli 291€!

