Smart TV Hisense 4K 55" in REGALO su eBay

Perché spendere una fortuna quando con meno di 350 euro puoi portare a casa tua il cinema! Su eBay oggi puoi acquistare un televisore di ultimissima generazione a un prezzo regalato. Metti in carrello la Smart TV Hisense 4K 55″ a soli 339,99 euro, invece di 469,90 euro (prezzo di listino). Tra l’altro con eBay hai altri due regali pronti per te.

Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua con spedizione veloce entro 3 giorni dall’ordine. Secondo, la possibilità di pagare questo tuo acquisto in 3 rate tasso zero da soli 113,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Smart TV Hisense 4K 55″: uno spettacolo per i tuoi occhi

Con la Smart TV Hisense 4K 55″ hai a tua disposizione un display con tecnologia super per una nitidezza di immagine 4 volte più chiara della risoluzione Full HD. Infatti, grazie a questo televisore smart da 55 pollici hai una risoluzione 4K Ultra HD, certificata per il 4K streaming di Netflix, YouTube e Prime Video. Inoltre, l’ampio angolo di visione garantisce colori autentici da qualsiasi angolazione, senza alcuna differenza di luminosità e contrasto.

Acquistala ora che ti costa solo 339,99 euro, invece di 469,90 euro (prezzo di listino). Sappi che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.