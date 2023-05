Smart TV Hisense 4K 55": DOPPIO SCONTO Amazon con questo coupon

Se cerchi una Smart TV 4K da 55″ di qualità e a un prezzo imbattibile, non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: la Smart TV 4K Hisense 55A67H è disponibile a solo 399 euro invece di 499, con uno sconto del 20%. Ma non è tutto: se usi il codice HISENSEINTER al momento dell’acquisto, puoi ottenere un ulteriore sconto del 10%, portando il prezzo finale a solo 359,10 euro.

Un’occasione da non perdere per portarti a casa una Smart TV 4K di ultima generazione a meno di 360 euro.

Smart TV Hisense in offerta Amazon: a questo prezzo è da prendere

La Smart TV 4K Hisense 55A67H è un prodotto di alta qualità che ti farà vivere un’esperienza visiva eccezionale. Dotata di uno schermo LED da 55″ con risoluzione Ultra HD 4K, questa Smart TV offre immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci e contrasti elevati. Grazie alla tecnologia HDR10+, puoi goderti i contenuti in streaming e i tuoi film preferiti con una qualità ottimale, senza perdere nessun dettaglio nelle scene più scure o più luminose.

Parliamo anche di una Smart TV intelligente e connessa, che ti permette di accedere a tutte le app e i servizi di streaming più popolari, come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri. Puoi navigare facilmente tra i vari contenuti grazie alla piattaforma VIDAA U5.0, che offre un’interfaccia semplice e intuitiva. Inoltre, puoi controllare la tua Smart TV con il telecomando vocale incluso o con il tuo smartphone, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant.

La Smart TV 4K ha poi anche altre caratteristiche interessanti, come il sistema audio DTS Virtual:X che ti farà immergere in un suono avvolgente e realistico, la modalità sport che ottimizza le immagini e il suono per seguire al meglio le tue partite preferite, la modalità gioco che riduce il ritardo di input per una maggiore reattività e fluidità. Inoltre, ha un design elegante e minimalista, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Non farti scappare questa offerta incredibile su Amazon: la Smart TV 4K Hisense 55A67H è disponibile a solo 359,10 euro usando il codice HISENSEINTER. Approfittane prima che vada a ruba.

