Smart TV Hisense: 43" di bellezza e tecnologia a soli 259€

Hisense negli ultimi anni ha dimostrato di porre un grande interesse verso la qualità dei suoi prodotti ritagliandosi una bella fetta di mercato della tecnologia di alto livello a basso costo. Quest’oggi vi parliamo di un esclusivo calo di prezzo che vi permette di portarvi a casa un ottimo televisore da 43 pollici all’incredibile prezzo di 259 euro. Il prezzo finale è il più basso di sempre per questo modello e quindi dovreste sbrigarvi ad acquistarlo.

Smart TV Hisense 43A6CG: un prezzo incredibile

Si tratta della Smart TV Hisense 43A6CG che vanta un sistema Dolby Atmos con audio a 360°e un design unibody a 360° superslim realizzato in metallo e senza bordi che dona eleganza e qualità. Il comparto video è ai massimi livelli grazie ad un pannello Ultra HD 4K con Dolby Vision HDR e HDR10+. Presente anche la tecnologia Full Array Local Dimming per la gestione indipendente delle zone per un contrasto e neri incredibili. Grazie alla tecnologia Hisense l’elaborazione grafica basata sull’intelligenza artificiale e su un apposito processore, risulta rapida ed efficace su qualunque immagine.

Questo Smart TV Hisense include anche Alexa che offre automaticamente nuove funzionalità al vostro dispositivo: più utilizzate Alexa, più lei si adatta ai vostri schemi linguistici, al vostro vocabolario e alle vostre preferenze, con l’aggiunta continua di nuove funzionalità. Potete quindi chiedere ad Alexa di rispondere alle domande, ascoltare le notizie, ricevere bollettini meteorologici e sul traffico, controllare la vostra casa intelligente e altro ancora.

Il lato Smart TV è garantito dal sistema operativo VIDAA U5.0 AI con cui potete godervi le migliori app come Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, DAZN, TimVision, ChiliTV ed un browser web integrato. Non è più neanche necessario cercare il telecomando, poiché vi basterà scaricare l’app Remote Now dal vostro app store Android o iOS e controllare la vostra TV dal cellulare o tablet. Ottimo, infine, anche l’audio grazie alla potenza di 14W e alla tecnologia DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.

Grazie all’interessante calo di prezzo di eBay potrete portarvi a casa questo gioiellino tecnologico al prezzo di soli 259 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e il venditore è super affidabile come testimonia il 95,8% di feedback positivi su più di 248mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.