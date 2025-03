Smart TV Hisense da 43" 4K UHD con Alexa e Game Mode Plus a un super prezzo

Tieni ti forte perché ti sto per segnalare una promozione davvero incredibile e proprio per questo motivo scadrà da un momento all’altro. Dunque vai subito su Amazon e potrai acquistare la splendida Smart TV Hisense da 43 pollici a soli 269 euro, invece che 349 euro.

Come puoi vedere dunque c’è uno sconto del 23% che ti fa risparmiare ben 80 euro sul totale. Ecco perché questa Smart TV da 43 pollici con risoluzione 4K UHD, Alexa integrata e Game Mode Plus non è davvero niente male. E potrai anche decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Smart TV Hisense da 43 pollici a prezzo sgretolato

La Smart TV Hisense da 43 pollici si presenta con un design incredibilmente coinvolgente grazie ai tre lati senza cornice che garantiscono una visione molto più ampia e senza distrazioni. Gode poi di una risoluzione 4K UHD da 3840 x 2160 che offre immagini sempre perfettamente fluide e dai colori intensi e vividi. Anche quando la luce è poca durante film o serie TV riuscirai sempre a vedere le immagini dettagliate.

Grazie ad Alexa integrata potrai interagire con i tuoi dispositivi smart di casa e controllare la TV con la voce. Potrai cambiare i canali e gestire i tuoi contenuti, tutto facilmente personalizzabile. È dotata poi di Dolby Vision e HDR 10+ per garantire immagini perfette. Inoltre gode della tecnologia Game Mode Plus che ti consente di giocare ai tuoi titoli preferiti con il massimo coinvolgimento per un’esperienza eccezionale.

Una di quelle promozioni sicuramente da non perdere. Dunque prima che sia tardi e le unità disponibili spariscano vai su Amazon e acquista la tua Smart TV Hisense da 43 pollici a soli 269 euro, invece che 349 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.