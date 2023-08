Smart TV Hisense 32" a 179€: scegli Unieuro, anche a Tasso Zero

Cambia televisione, ma non prosciugare il tuo portafoglio. Grazie al Fuoritutto di Unieuro ti assicuri un dispositivo di ultima generazione dotato di ogni comfort a un prezzo speciale. Acquista la Smart TV Hisense 32A4K a soli 179,99 euro, invece di 229,90 euro. Goditi i tuoi contenuti preferiti da uno schermo di alta qualità da 32 pollici. Digitale terrestre, TV Satellitare e streaming in un unico posto facilmente accessibile.

Tra l’altro, con Unieuro, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 59,99 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Smart TV Hisense 32A4K: una finestra sull’intrattenimento

Scegli la Smart TV Hisense 32A4K e accedi subito a un mondo fatto di intrattenimento speciale. Con il sistema operativo VIDAA hai tutte le piattaforme di streaming live e on demand disponibili direttamente dal tuo televisore. Un ecosistema intuitivo ti sta aspettando con immagini sempre perfette e ricche di dettagli grazie alla qualità in HD. Inoltre, selezionando la Game Mode, puoi sfruttare le tue console per giocare ai tutti i tuoi titoli senza problemi.

Acquista subito la Hisense 32A4K a soli 179,99 euro, invece di 229,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.