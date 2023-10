Smart TV Hisense 32" in OFFERTA ESCLUSIVA PRIME

Valida fino alla mezzanotte di domani, l’offerta attiva su questa Smart TV Hisense da 32 pollici per la Festa delle Offerte Prime è davvero sensazionale: infatti te la puoi portare a casa a soli 179,99 euro invece di 209 euro.

Cosa fare per accedere all’offerta? Nulla di più semplice: essere abbonato Amazon Prime. In caso, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

Smart TV Hisense 32 pollici in offerta: le caratteristiche

La Smart TV Hisense offre una straordinaria risoluzione HD e un pannello LCD di alta qualità. Ogni dettaglio dei tuoi film, programmi TV e giochi sarà reso in modo vivido e chiaro. Inoltre, il design sottile con cornici sottili rende il tuo schermo sembra ancora più grande, per un’esperienza di visione coinvolgente.

Se sei un appassionato di videogiochi, sarai felice di scoprire che questa Smart TV Hisense dispone della funzionalità Game Mode. Ciò significa che potrai goderti una grafica nitida e reattiva durante le tue sessioni di gioco, senza lag o ritardi.

La Smart TV è alimentata dal sistema operativo VIDAA U6, che offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzata. Puoi anche utilizzare i comandi vocali Alexa per controllare la tua TV e cercare contenuti senza dover sollevare un dito. Inoltre, il Wi-Fi integrato ti consente di connetterti rapidamente a Internet per lo streaming e la navigazione.

Il telecomando incluso ti offre un accesso diretto a 9 delle piattaforme di streaming più popolari, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e RaiPlay. In questo modo, puoi iniziare a guardare i tuoi contenuti preferiti in pochi secondi, senza dover passare per complicate schermate di menu.

L’audio della Smart TV Hisense è davvero coinvolgente grazie alla tecnologia DTS X. Sarai avvolto da un suono ricco e potente che renderà l’esperienza di visione ancora più coinvolgente. E se desideri un’esperienza audio personale, c’è anche un jack doppio audio per le tue cuffie o altoparlanti esterni.

La Smart TV Hisense da 32 pollici in offerta esclusiva per le Offerte Prime su Amazon a soli 179,99 euro.

