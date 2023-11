Smart TV Full HD in offerta a 169€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo Smart TV con una spesa davvero contenuta. In particolare, in questo momento, ci sono due offerte da tenere d’occhio. La prima riguarda il TCL 32SF540 da 32 pollici che viene proposto al prezzo scontato di 169 euro. La seconda, invece, riguarda il TCL 40SF540 da 40 pollici, ora disponibile al prezzo scontato di 219 euro. Entrambi i modelli sono dotati di un pannello Full HD e della piattaforma smart Fire TV. Per accedere all’offerta dedicata ai due modelli è possibile premere su uno dei box qui di sotto.

Smart TV Full HD in offerta su Amazon per il Black Friday

La gamma di Smart TV Full HD di TCL mette a disposizione diverse opportunità per un ottimo affare da completare in occasione del Black Friday di Amazon. I modelli in offerta sono dotati della piattaforma smart Fire TV oltre che di un pannello Full HD di ottima qualità, soprattutto considerando la fascia di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare uno dei due Smart TV TCL con uno sconto netto. Il 32 pollici costa appena 169 euro mentre il 40 pollici è disponibile con una spesa di 219 euro. Per entrambi i modelli c’è un pannello Full HD. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.

