Smart TV da 55 pollici da comprare per Natale su Amazon: solo 359€ con QUEST'OFFERTA

Chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV da comprare a Natale può ora puntare sul TCL 55P639 da 55 pollici che viene proposto al prezzo scontato di 359 euro. Si tratta dell’offerta giusta per acquistare un TV completo, ricco di funzionalità, grazie alla piattaforma smart Google TV, e con un prezzo davvero accessibile. Per sfruttare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto. Da notare che in sconto c’è anche la versione da 50 pollici che viene proposta a 299 euro.

Smart TV TCL da 55 pollici: un’ottima offerta da Amazon

La Smart TV di TCL è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una buona TV a un prezzo accessibile. Il modello in questione è dotato di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K e design senza bordi. Dal punto di vista software, invece, troviamo la piattaforma Google TV con Assistente Google e Alexa utilizzabili per accedere a ulteriori funzionalità. Il rapporto qualità/prezzo garantito dall’offerta in corso per questo modello è altissimo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il TV TCL 55P639 al prezzo scontato di 359 euro. Si tratta di un’ottima offerta per un TV da ben 55 pollici con pannello 4K. Da notare, inoltre, che è possibile acquistare anche la versione da 50 pollici, ora proposta in sconto a 299 euro. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

