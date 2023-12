Smart TV da 50 pollici a soli 299,99€: OCCASIONE su Amazon (-29%)

Perché non regalarti una nuova TV per Natale spendendo in realtà pochissimo? Su Amazon puoi trovare la Smart TV da 50 pollici del marchio Metz in offerta a soli 299,99 euro contro i 419,99 di listino. Una grande occasione per portarti a casa una TV con display LED, Android TV e risoluzione 4K HDR.

Smart TV 50 pollici Metz in offerta: le caratteristiche

La Smart TV Metz da 50 pollici utilizza la tecnologia 4K HDR10, che migliora il contrasto dell’immagine, portando dettagli più nitidi e colori vividi nella tua esperienza di visione quotidiana. Ogni dettaglio, persino le nervature delle ali di una farfalla, viene reso con precisione, offrendoti un’immagine cristallina e coinvolgente.

Il processore d’immagine professionale Chameleon Extreme 2.0 è al cuore di questa Smart TV, garantendo elevate prestazioni e una qualità dell’immagine superiore. Con oltre 8 milioni di pixel, i colori sono resi fedeli alla realtà, regalandoti un’esperienza visiva straordinaria ogni volta che accendi la TV.

Se sei un appassionato di sport, la modalità Sport di questa Smart TV è progettata per offrirti la migliore esperienza durante le partite di calcio. Anche l’azione più veloce è resa chiaramente, facendoti sentire come se fossi allo stadio, nel comfort della tua casa.

La serie METZ MUC 7 è certificata da Dolby e DTS, due delle migliori società al mondo di decodifica del suono. Questo significa che potrai godere di un’esperienza audio superiore, sentendo ogni dettaglio come se fossi in mezzo alla natura, con il canto degli uccelli e il gorgoglio dei ruscelli nei boschi.

Non perdere l’opportunità di portare a casa la Smart TV Metz da 50 pollici a soli 299,99 euro. Acquista subito su Amazon e trasforma il tuo spazio di intrattenimento in un luogo di immersione totale nella qualità dell’immagine e del suono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.