Smart TV da 32" in offerta su eBay: il prezzo crolla a 143€, pochi pezzi rimasti

Il televisore New Majestic ST 32VD V1 è una soluzione Smart LED da 32 pollici con risoluzione HD READY (1366 x 768) che offre un’esperienza di visione nitida e chiara. Dotato di retroilluminazione a LED diretta, il televisore presenta un luminoso schermo con una luminosità di 180 cd/m² e un rapporto di contrasto di 3000:1, garantendo una buona resa visiva. Questo straordinario Smart TV è attualmente in offerta su eBay a soli 143,91€: ti basterà applicare il codice sconto “CASA24” al momento del checkout.

Con il sistema operativo Vidaa, il televisore offre funzionalità smart avanzate e una navigazione intuitiva. Grazie al Wi-Fi integrato e all’ingresso di rete RJ45, puoi connetterti facilmente alla tua rete domestica per accedere a una varietà di contenuti online e app di streaming popolari come YouTube, Netflix e Prime Video.

Il televisore è dotato di sintonizzatori digitali e analogici, inclusi DVB-T/T2 per la ricezione del segnale terrestre e DVB-S/S2 per la ricezione del segnale satellitare. Inoltre, supporta la riproduzione di contenuti multimediali tramite la porta USB e offre la compatibilità con il modulo CI+ HD CAM.

Le specifiche tecniche includono uno schermo con rapporto d’aspetto 16:9, un tempo di risposta di 8,5 ms e la possibilità di ordinare automaticamente i canali. Con un design elegante e funzionalità smart, questo televisore è pronto per l’uso e offre una varietà di opzioni di intrattenimento per arricchire la tua esperienza visiva. Non farti scappare questa offerta di eBay e acquistala oggi a soli 143€!

