Smart tv compatta e versatile: intrattenimento e funzionalità direttamente a casa tua

Se quello che desideri è un televisore smart con un ottimo rapporto qualità prezzo, non farti sfuggire l’Hisense TV 32 a prezzo scontato. Questo televisore è perfetto per la tua camera da letto, per la cucina o per il tuo salone e ti offre una buona qualità d’immagine, funzioni smart intuitive e modalità di gioco ottimizzata.

Ha una risoluzione HD Ready (1366×768) ideale per la visione di programmi, film e serie tv. Inoltre ti garantirà sempre una buona nitidezza e colori estremamente vividi. Grazie al Game Mode puoi ridurre la latenza durante il gaming, ottenendo un’esperienza di gioco ancora più fluida e reattiva.

Il suo sistema operativo VIDAA U7 rende la navigazione semplice e veloce, edavrai accesso alle app principali di streaming (come Netflix, Prime Video e molte altre), così potrai goderti i tuoi contenuti preferiti senza problemi.

La sua interfaccia è estremamente intuitiva e personalizzabile, e ti permetterà di trovare subito quello che cerchi. La TV è compatibile con Alexa, quindi potrai controllarla semplicemente con la tua voce per cambiare canale, regolare il volume o avviare le app. Inoltre disponee di Wi-Fi, porte HDMI e USB, in questo modo potrai collegare senza problemi le tue console, il decoder o gli altri dispositivi esterni.

Con il suo tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, sarai pronto per il futuro del digitale terrestre e satellitare, senza bisogno di installare decoder aggiuntivi. Inoltre la sua certificazione lativù ti garantisce compatibilità con i principali servizi televisivi italiani.

Il televisore ha una classe energetica F, quindi non è tra i più efficienti ma il suo consumo rimane comunque contenuto per un modello di queste dimensioni. Il suo design è moderno e sottile, e si adatterà facilmente a qualsiasi ambiente in cui tu voglia sistemarlo.

Non lasciarti sfuggire l’offerta imperdibile su Amazon e fallo arrivare a casa tua con il 28% di sconto rispetto al suo prezzo di partenza!