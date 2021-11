Smart TV Android 32", nuovo digitale DVB T2 a 229€: FOLLIA

La nuota smart TV Android, pronta pronta anche per il nuovo digitale DVB T2, la trovi su Amazon a prezzo assurdo. Un prodotto del noto brand TCL, quindi di ottima qualità, ricco di funzionalità e con buon pannello da 32″ di tipo LED. Con lo sconto del momento, la porti a casa a 229€ circa appena, godendo anche di spedizioni rapide e gratis.

Smart TV Android 32″: prezzo assurdo su Amazon

In un colpo solo, sei pronto al uovo modo di guardare la televisione e porti a casa anche un piccolo concentrato di tecnologia. Con il sistema operativo Android TV, a disposizione hai un mondo di possibilità: guardi tutti i tuoi contenuti on demand preferiti, direttamente dalle piattaforme più popolari (previo abbonamento). Netflix, DAZN, Prime Video, YouTube e non solo: tutto a portata di telecomando.

Inoltre, grazie alla presenza di un Chromecast integrato (che quindi non serve comprare a parte) potrai riprodurre in tempo reale, su grande schermo, quello che c'è sul display del tuo smartphone (ma anche tablet o PC).

Ancora, puoi scaricare applicazioni dal Google Play Store, navigare su Internet e ottenere molto di più di quanto potrebbe offrirti una TV normale. Allo stesso modo, non manca il pieno supporto al nuovo digitale terrestre DVB T2, con compatibilità con il codec HEVC Main 10 e anche con Dolby Audio.

Insomma, questa smart TV Android 32″, by TCL, è un prodotto super completo e ora anche in gran sconto su Amazon. Il pannello che cercavi, al prezzo che non immaginavi. Il momento di fare il tuo affare, portando a casa questo gioiellino a 229€ circa appena, è adesso: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.