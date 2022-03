Smart TV Android 32" con digitale terrestre a 189€: offerta SHOCK

Un'ottima smart TV Android, con pannello HD da 32″ e perfetta compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2. Adesso da Amazon lo porti a casa a 189€ appena ed è un ottimo affare.

Completo si supporto al Dolby Audio, integra persino un Chromecast per la condivisione in tempo reale dello schermo di smartphone, tablet e PC. Completa al volo l'ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smart TV Android 32″ a meno di 200€: un ottimo affare

Un pannello perfetto per la cucina o la camera da letto. Le dimensioni giuste per guardare i tuoi canali preferiti senza tuttavia esagerare con le dimensioni.

Grazie alla presenza del migliore dei sistemi operativi per TV intelligenti, potrai godere al massimo di quello che questo gioiellino ha da offrirti. Intrattenimento audio e video on demand, direttamente dalle tue piattaforme preferite come Netflix, YouTube, Prime Video, DAZN, Disney+, Discovery+ e non solo.

Puoi scaricare giochi e applicazioni, oltre a navigare su Internet. Grazie alla presenza di un Chromecast integrato, hai anche la possibilità di trasmettere in tempo reale quello che c'è sullo schermo di smartphone, tablet e PC e non solo. Sono moltissime le applicazioni compatibili con questo servizio e potrai guardarle su uno schermo molto più grande.

Naturalmente, questa ottima smart TV Android 32″ è anche pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2. Non dovrai comprare a parte alcun decoder per continuare a guardare i tuoi canali preferiti.

Insomma, a meno di 200€ oggi puoi sicuramente fare un ottimo affare su Amazon. Completa l'ordine al volo e porta a casa questo gioiellino a 189€ circa appena. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.